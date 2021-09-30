Брюссель уже не тот, – Кулеба о реальном оценивании шансов на членство в ЕС

Украине нужно реально взвешивать свои возможности по вступлению в Евросоюз. Ведь сейчас организация переживает не лучшие времена.

О необходимости реальной оценки шансов на вступление в ЕС во время брифинга 30 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба о восприятии шансов на членство в ЕС

ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уж Миргород и река Хорол не та, так и тут – не тот уж Брюссель и река Эльба не та ... Много есть проблем,

– отметил министр.

По его словам, это понятно из того, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Поэтому Кулеба призвал быть реалистичными идеалистами: "Верить в лучшее – что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это прямо сейчас".

Министр уточнил, что процесс переговоров по членству в ЕС идет, однако пока ведомство интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

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