Про необхідність реального оцінювання шансів на вступ в ЄС під час брифінгу 30 вересня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба про сприйняття шансів на членство в ЄС

ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут – не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем,

– зазначив міністр.

За його словами, це зрозуміло з того, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Тому Кулеба закликав бути реалістичними ідеалістами: "Вірити в краще – що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз".

Міністр уточнив, що процес перемовин щодо членства в ЄС йде, однак наразі відомство цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.

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