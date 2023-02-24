"Растите в свободе": в Брюсселе открыли украинский мурал и развернули 40-метровый флаг

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Брюсселе открыли украинский мурал "Растите в свободе". Его создали украинские художники-сестры Фельдман.

Проект был реализован по инициативе Украинского института и культурного агентства "Port". Мурал можно увидеть на стене больницы Святого Питера. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Воплощать стенную роспись украинским артистам помогала бельгийская дизайнер Тереза Сдралевич. Как сказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов, это показывает, что жители Брюсселя и граждане Бельгии понимают эту трагедию.

Но эта трагедия дала и новое начало дружбе, новым отношениям. И этот мурал является символом связи Брюсселя и Киева. Этот мурал – об отношениях между людьми,

– подчеркнул Ченцов.

По словам украинских художниц, фреска символизирует дружбу между Украиной и Бельгией. На мурале нарисован украинский казак и бельгийская женщина в традиционной одежде. А под муралом посадили национальные цветы Украины и Бельгии.



Украинский мурал в Бельгии / Фото Софии Назаренко



Открытие мурала состоялось 24 февраля / Фото Софии Назаренко

Сестры-художницы, участвовавшие в создании мурала, Николь и Мишель Фельдман отметили, что агентство "Порт" создает муралы по всей Европе. И именно его представители пригласили сестер присоединиться к этому проекту в Бельгии.

Это не единственный наш мурал заграницей, но такую большую работу рисовали впервые,

– рассказали они.

В общей сложности мурал рисовали шесть дней, однако, по словам художников, постоянно делали перерывы из-за дождя. Сестры Фельдман говорят, что в будущем хотят сделать больше стеновых росписей в Украине, в частности, в Киеве, Одессе и Днепре.

В этот же день под зданием Европарламента развернули 40-метровый флаг Украины. Люди, участвовавшие в этом мероприятии, приходили с плакатами и национальной символикой нашей страны. Слово взял бельгийский политик и член Еврокомиссии Дидье Рейндерс. Он сказал, что Еврокомиссия и дальше будет поддерживать Украину и стремится, чтобы Россию привлекли к ответственности за военные преступления.

У нас есть две цели на будущее: первая – убедиться, что Россия оплатит реконструкцию, а вторая – быть уверенными, что страна-агрессор не уйдет от ответственности за военные преступления и агрессию, которую она совершила, и что мы найдем справедливость,

– подытожил Дидье Рейндерс.



Дидье Рейндерс на открытии мурала / Фото Софии Назаренко

В Брюсселе развернули 40-метровый флаг / Фото Софии Назаренко

В Брюсселе развернули огромный украинский флаг: смотрите видео

Следует напомнить, что Бельгия мощно поддерживает Украину в войне против российских захватчиков. Еще в конце января страна заявила о передаче 92 миллионов евро для Украины. Это рекордный пакет поддержки. В него войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны.