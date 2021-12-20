В Брюсселе митинг антивакцинаторов перерос в беспорядки: десятки задержанных
Источник:DW
В Бельгии 19 декабря тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации против коронавируса. Демонстрация вскоре переросла в столкновения со стражами порядка.
Больше всего столкновений произошло в парке Пятидесятилетия, который рядом с официальными учреждениями Евросоюза. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.
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Задержали более 50 человек
В полицейские отделения повезли не менее 55 человек. Правоохранители отметили, что акция в основном проходила мирно. Однако небольшая группа активистов умышленно провоцировала столкновения со стражами порядка.
Один из протестующих оказался в больнице. О большем количестве пострадавших пока неизвестно. Интересно, что данные по количеству протестующих существенно отличаются. Полиция говорит о 3 500 человек, а организаторы – аж о 50 тысячах.
Смотрите видео столкновений в Брюсселе:
Что известно о протестах в Бельгии:
- На протесты бельгийцы выходят уже третьи выходные подряд.
- Демонстрантам не нравится намерение ввести принудительную вакцинацию против коронавируса для медицинских работников.
- Также участников акций возмущает запрет невакцинированным посещать заведения общественного питания.
- Для этого является обязательным отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
- Уже в начале декабря акция тоже прошла с масштабными беспорядками. Правоохранители тоже применяли водометы и слезоточивый газ.
Смотрите в "Теории заговора" о том, кто стоит за антивакцинаторами в Европе: