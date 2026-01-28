В Бродах повышение концентрации оксида углерода: есть ли угроза для жителей

Накануне, 27 января, Россия ударила по объекту инфраструктуры в Бродах на Львовщине. Из-за этого местные власти проводили замеры качества воздуха, в регионе фиксировали повышение уровня углерода почти вдвое.

О ситуации в области по состоянию на утро 28 января рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Данные о состоянии радиационного фона привели во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Есть ли угроза в воздухе для жителей Львовщины?

По словам Козицкого, в Бродах фиксировали задымление воздуха. Показатели снова свидетельствуют об умеренном росте уровня оксида углерода. Впрочем, пока это не представляет опасности для населения.

Относительно возможной опасности для жителей, то осторожными советуют быть людям с хроническими заболеваниями органов дыхания. Им рекомендуют временно ограничить длительные прогулки и использовать маску на улице.

В то же время для большинства людей – никаких ограничений.

Кроме того, всем рекомендуют на время воздержаться от проветривания помещений и соблюдать питьевой режим - потреблять не менее 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела в течение дня.

Показатели уровня качества воздуха, в частности радиационный фон, как отмечают во Львовском РЦГМ, по состоянию на 8 часов 28 января в пределах нормы.

Львов – 12;

Рава-Русская – 13 13;

Каменка-Бугская – 9;

Броды – 13 13;

Яворов – 10;

Мостиска – 14;

Дрогобыч – 10;

Стрый – 10;

Турка – 16;

Славское – 12.

Напоминаем, что контрольный уровень радиационного фона до 25 микрорентгенов в час.

Какие подробности удара по Бродам?