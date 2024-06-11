Кабинет Министров Украины 5 июня издал постановление, утверждающее соответствующие положения. Организации, сотрудничающие с международными жертвователями, могут забронировать 100% своих работников.

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Бронирование граждан, выполняющих проекты за средства международных доноров

В тексте документа говорится, что представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, подают список граждан для бронирования правительству.

Украинские неправительственные организации, что реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, которые являются критически важными, подают список в Минреинтеграции.

Обратите внимание! Речь идет об инициативах, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Нет ограничений по количеству военнообязанных исполнителей проектов за средства международных организаций, которые подлежат бронированию. То есть соответствующие учреждения могут забронировать всех своих работников.

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Объяснение от правительства: более широкий контекст вопроса о бронировании

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко рассказывал, что принятые изменения – это отнюдь не новая "концепция бронирования", а – модернизация действующей процедуры.

Положения постановления о бронировании Кабмин согласовал в соответствии с требованиями нового закона о мобилизации. В то же время изменениями в постановление были созданы правовые основания для того, чтобы разрабатывать цифровизацию процесса бронирования.

Конечная цель – все должно быть в цифре, чтобы избавиться от бюрократии, уменьшить сроки рассмотрения, убрать субъектный фактор влияния на принятие решений,

– констатировал чиновник.

В общем, по словам чиновника, могут забронировать 100% своих работников:

предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований нашего государства.

предприятия, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, утвержденные Министерством энергетики;

предприятия, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений в разных регионах.

В то же время постановление позволяет бронировать работников не на 6 месяцев, а до 12 месяцев. Речь идет о предприятиях, которые определены критически важными. Кроме того, бронирование военнообязанных вскоре будет происходить через сервис "Дия" – то есть в электронном формате.