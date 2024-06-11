Кабінет Міністрів України 5 червня видав поставу, що затверджує відповідні положення. Організації, що співпрацюють з міжнародними жертводавцями, можуть забронювати 100% своїх працівників.

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Бронювання громадян, що виконують проєкти за кошти міжнародних донорів

У тексті документа йдеться, що представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, подають список громадян для бронювання урядові.

Українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими, подають список до Мінреінтеграції.

Зверніть увагу! Мовиться про ініціативи, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Немає обмежень щодо кількості військовозобов'язаних виконавців проєктів за кошти міжнародних організацій, які підлягають бронюванню. Тобто відповідні установи можуть забронювати усіх своїх працівників.

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Пояснення від уряду: ширший контекст питання щодо бронювання

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповідав, що ухвалені зміни – це аж ніяк не нова "концепція бронювання", а – модернізація чинної процедури.

Положення постанови щодо бронювання Кабмін узгодив відповідно до вимог нового закону про мобілізацію. Водночас змінами до постанови були створені правові підстави для того, щоб розробляти цифровізацію процесу бронювання.

Кінцева мета – усе має бути в цифрі, щоб позбутися бюрократії, зменшити терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на ухвалення рішень,

– констатував посадовець.

Загалом, за словами чиновника, можуть забронювати 100% своїх працівників:

підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, Збройних Сил України, інших військових формувань нашої держави.

підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міністерством енергетики;

підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд у різних регіонах.

Водночас постанова дозволяє бронювати працівників не на 6 місяців, а до 12 місяців. Йдеться про підприємства, які визначені критично важливими. Крім того, бронювання військовозобов'язаних невдовзі відбуватиметься через сервіс "Дія" – тобто в електронному форматі.