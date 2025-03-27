Сколько времени занимает бронирование от мобилизации: юристы объяснили, как работает новая процедура

В Украине во время военного положения часть работников может получить бронирование от мобилизации. Юристы объяснили, как сейчас работает упрощенная процедура и сколько времени занимает оформление брони.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ. Юристы рассказали, как сейчас работает эта процедура и сколько времени нужно, чтобы оформить бронь.

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Процедура бронирования работников

Пока военные комиссариаты активно вручают повестки мужчинам призывного возраста, часть работников определенных предприятий может получить бронирование –то есть временную отсрочку от призыва.

С начала 2025 года процесс бронирования существенно упростили. Теперь подать заявку на бронирование работников можно онлайн – через портал "Дія". По информации Министерства цифровой трансформации, оформление брони длится не более 72 часов, то есть трое суток.

Важно! Процедура бронирования – это законная возможность для предприятий сохранить ключевых работников, однако воспользоваться ею могут только те компании, которые соответствуют критериям критической инфраструктуры или выполняют важные функции для государства.

Юристы объяснили, что для подачи заявки руководитель предприятия должен:

Авторизоваться в личном кабинете на портале "Дія".

Выбрать опцию "Подать заявление" и ввести данные работников, которых планируется забронировать.

Подтвердить, что заработная плата этих работников соответствует установленным нормам.

Проверить правильность введенных данных и подписать заявление электронной подписью.

После подачи заявки она проходит проверку, и уже в течение трех суток в кабинете руководителя появится информация о статусе бронирования. Также сам работник сможет увидеть свой статус в приложении "Резерв+".

На что обратить внимание перед подачей заявки

Юристы отметили, что перед тем, как подавать заявление, предприятиям следует актуализировать информацию о своих работниках. Это можно сделать через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

нужно выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ";

перейти во вкладку "Сведения о трудовых отношениях";

подать "Уведомление об изменениях в трудовых отношениях".

После обновления данных они будут доступны в системе в течение двух дней. Только после этого можно подавать заявление на бронирование.

Важно знать, что отсрочка от мобилизации предоставляется на срок до одного года. Однако она может быть отменена, если заканчивается период критичности предприятия или работник увольняется.