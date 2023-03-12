Бронетехника 70-х, морские зенитки: в каком состоянии ВПК России

Россия теряет много техники в Украине. Так, военно-промышленный комплекс государства-агрессора не справляется.

Мы уже видели кадры обновления бронетранспортеров БТР-50, выпуск которых завершился в 1970 году. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Андрей Харук.

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"Или карикатурные тягачи МТ-ЛБ с морскими зенитными установками, тактическое назначение которых для меня остается загадкой. Разве что довести противника до смеха, и таким образом снизить его боеспособность", – шутит Харук.

У россиян стало больше пехоты

Разумеется, отмечает военный эксперт, что российский военно-промышленный комплекс не стоит на месте, продолжает производство. Но благодаря усилиям наших ВСУ и поддержке западных партнеров ВПК России не успевает компенсировать потери. Мы видим немало старой техники – танки Т-72 и гаубицы Д-1.

"Единственное, что сейчас прослеживается, у россиян стало больше пехоты. Весной прошлого года они скулили, что у них полно артиллерии, но не хватает пехоты, теперь они нехватку качественной техники они пытаются компенсировать пехотой", – подытожил военный эксперт Андрей Харук.

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