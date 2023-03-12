Ми вже бачили кадри відновлення бронетранспортерів БТР-50, випуск яких завершився у 1970 році. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Андрій Харук.

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"Чи карикатурні тягачі МТ-ЛБ з морськими зенітними установками, тактичне призначення яких для мене залишається загадкою. Хіба що довести противника до сміху, і таким чином понизити його боєздатність", – жартує Харук.

У росіян стало більше піхоти

Зрозуміло, наголошує військовий експерт, що російський військово-промисловий комплекс не стоїть на місці, він продовжує виробництво. Але завдяки зусиллям наших ЗСУ та підтримці західних партнерів ВПК Росії не встигає компенсувати втрати. Ми бачимо чимало старої техніки – танки Т-72 та гаубиці Д-1.

"Єдине, що зараз простежується, у росіян стало більше піхоти. Навесні минулого року вони скиглили, що в них повно артилерії, але не вистачає піхоти, то тепер вони нестачу якісної техніки вони намагаються компенсувати піхотою", – підсумував військовий експерт Андрій Харук.

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