Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. А вот решение о передаче Украине танков до сих пор не принято, поэтому немцы вышли на протест, требуя дать их и окончить войну.

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Бронетехника для наступления

Киричевский отметил, что Западные партнеры передали нам бронетехнику. Если говорить о новой с завода, то это шведские САУ Archer. Однако в целом каждый из образцов отвечает современным понятиям ведения войны. В частности, бронемашины и управляемые ракеты нужны в первом эшелоне наступления, чтобы парализовать оборону врага.

Наше наступление будет развиваться стремительнее. Чем больше таких машин, способных обеспечить огневой маневр, тем быстрее будут доставляться войска на тот или иной участок фронта. С другой стороны, насколько эта техника современна в боевой практике, будет видно во время практических боевых действий,

– заметил военный эксперт Defence Express.

Он добавил, что, например, британская САУ AS-90 считается морально устаревшей, хуже, чем польский Krab. Однако, возможно, в бою при правильном использовании она покажет себя лучше, чем, например, советские "Гвоздика" или "Акация".

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БТР Stryker

По словам военного эксперта Defence Express, американцы передали нам БТР Stryker. Они разных модернизаций, но, возможно, и хорошо, что нам не передали экземпляры со 105-мм пушкой. Там небольшой боекомплект на 30 выстрелов, а практика боевых действий показала, что пушка часто заклинивает.

"Я думаю, что мы получим для линейных частей классическую версию Stryker, где либо 27-мм пулемет на вооружении, либо 40-мм автоматический гранатомет. Тем более что у нас 40-мм автоматических гранатометов США больше, чем достаточно, соответственно, логистически лучше нам классическую версию Stryker поставить", – подчеркнул Киричевский.

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