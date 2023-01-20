Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. А ось рішення про передачу Україні танків досі не прийнято, тому німці вийшли на протест, вимагаючи дати їх і закінчити війну.

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Бронетехніка для наступу

Киричевський зазначив, що Західні партнери передали нам бронетехніку. Якщо говорити про нову з заводу, то це шведські САУ Archer. Однак загалом кожен зі зразків відповідає сучасним поняттям ведення війни. Зокрема, бронемашини й керовані ракети потрібні в першому ешелоні наступу, аби паралізувати оборону ворога.

Наш наступ розвиватиметься стрімкіше. Чим більше таких машин, які можуть забезпечити вогневий маневр, тим швидше доставлятимуться війська на ту чи іншу ділянку фронту. З іншого боку, наскільки ця техніка є сучасною в бойовій практиці, буде видно під час практичних бойових дій,

– зауважив військовий експерт Defence Express.

Він додав, що, наприклад британська САУ AS-90 вважається моральною застарілою, гіршою, ніж польський Krab. Однак, можливо, в бою за правильного використання вона покаже себе краще ніж, наприклад, радянські "Гвоздика" чи "Акація".

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БТР Stryker

За словами військового експерта Defence Express, американці передали нам БТР Stryker. Вони є різних модернізацій, але, можливо, й добре, що нам не передали екземпляри з 105-мм гарматою. Там маленький боєкомплект на 30 пострілів, а практика бойових дій показала, що гармата часто заклинює.

"Я думаю, що ми отримаємо для лінійних частин класичну версію Stryker, де або 27-мм кулемет на озброєнні, або 40-мм автоматичний гранатомет. Тим більше, що в нас 40-мм автоматичних гранатометів США більше, ніж достатньо, відповідно, логістично краще нам класичну версію Stryker поставити", – наголосив Киричевський.

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