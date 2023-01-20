Так, цього разу "підгоріло" у пропагандиста Владіміра Соловйова. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Cоловйов відверто закликав бити ядеркою по Лондону за допомогу Україні: цинічне відео
Як у Соловйова "підгоріло" через новини про зброю для України
На оприлюдненому відео можна побачити, як злісний та цинічний Соловйов заявив, що постачання зброї для України – у будь-якому разі небезпечно для Росії. Нарешті вони це усвідомлюють.
Ну, до чого ми готувалися? Ми прос*али космос, недодумали високоточку, ми не додумали безпілотники. Ну добре, ми втратимо Бєлгород, Ростов, Курськ, Крим… Вау!
– заявив пропагандист.
Соловйов визвірився через зброю для України: дивіться відео
Інша цинічні заяви Соловйова
- Російський пропагандист Владімір Соловйов відкрито роздумує над тим, що потрібно вдарити ядерною зброєю по Великій Британії.
- Також нещодавно російський пропагандист побідкався, що на фронт в Україну не відправляють солдатів строкової служби. За його словами, владі Росії необхідно полегшити умови підписання контракту для строковиків. Соловйов вважає, що їхнє міноборони буде не проти цього.
- До цього Соловйов звернувся до мобілізованих росіян, які незадоволені умовами у військових частинах та відсутністю бойової підготовки. Пропагандист радить мобілізованим не звинувачувати державу у проблемах з обмундируванням та командуванням.
- Також пропагандист Соловйов в ефірі російського телеканалу назвав себе терористом. Він закликав розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом".
Допомога зброєю Україні: що відомо
- 20 січня Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для нашої держави. Цей пакет допомоги виявився найбільшим з усіх, які надавали до цього.
- У США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальний розмір – 2,5 мільярда доларів.
- Уряд Естонії вирішив надати Україні ще більше військової допомоги. Її сума становить 113 мільйонів євро.
- Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його уряд ухвалив рішення про пакет військової підтримки України.
- Швеція має надіслати в Україну 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer, а також протитанковий комплекс NLAW.
- Окрім цього, 9 країн пообіцяли надавати "безпрецедентну допомогу" Україні. Мовиться про Естонію, Велику Британію, Польщу, Латвію, Литву, Данію, Чехію, Нідерланди та Словаччину.