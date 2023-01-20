Так, на этот раз "подгорело" у пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает 24 Канал.

Важно Cоловьев откровенно призвал бить ядеркой по Лондону за помощь Украине: циничное видео

Как у Соловьева "подгорело" из-за новостей об оружии для Украины

На обнародованном видео можно увидеть, как злобный и циничный Соловьев заявил, что поставки оружия для Украины – в любом случае опасны для России. Наконец-то они это осознают.

Ну, к чему мы готовились? Мы про*рали космос, недодумали высокоточку, мы не додумали беспилотники. Ну ладно, мы потеряем Белгород, Ростов, Курск, Крым… Вау!

– заявил пропагандист.

Соловьев вызверился из-за оружия для Украины: смотрите видео

Другое цинические заявления Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев открыто размышляет над тем, что нужно ударить ядерным оружием по Великобритании.

Также недавно российский пропагандист пожаловался, что на фронт в Украине не отправляют солдат срочной службы. По его словам, властям России необходимо облегчить условия подписания контракта для срочников. Соловьев считает, что их минобороны будет не против этого.

До этого Соловьев обратился к мобилизованным россиянам, которые не удовлетворены условиями в воинских частях и отсутствием боевой подготовки. Пропагандист советует мобилизованным не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием.

Также пропагандист Соловьев в эфире российского телеканала назвал себя террористом. Он призвал разбомбить Одессу и Харьков "квартал за кварталом".

Помощь оружием Украине: что известно