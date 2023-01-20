Так, на этот раз "подгорело" у пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает 24 Канал.
Важно Cоловьев откровенно призвал бить ядеркой по Лондону за помощь Украине: циничное видео
Как у Соловьева "подгорело" из-за новостей об оружии для Украины
На обнародованном видео можно увидеть, как злобный и циничный Соловьев заявил, что поставки оружия для Украины – в любом случае опасны для России. Наконец-то они это осознают.
Ну, к чему мы готовились? Мы про*рали космос, недодумали высокоточку, мы не додумали беспилотники. Ну ладно, мы потеряем Белгород, Ростов, Курск, Крым… Вау!
– заявил пропагандист.
Соловьев вызверился из-за оружия для Украины: смотрите видео
Другое цинические заявления Соловьева
- Российский пропагандист Владимир Соловьев открыто размышляет над тем, что нужно ударить ядерным оружием по Великобритании.
- Также недавно российский пропагандист пожаловался, что на фронт в Украине не отправляют солдат срочной службы. По его словам, властям России необходимо облегчить условия подписания контракта для срочников. Соловьев считает, что их минобороны будет не против этого.
- До этого Соловьев обратился к мобилизованным россиянам, которые не удовлетворены условиями в воинских частях и отсутствием боевой подготовки. Пропагандист советует мобилизованным не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием.
- Также пропагандист Соловьев в эфире российского телеканала назвал себя террористом. Он призвал разбомбить Одессу и Харьков "квартал за кварталом".
Помощь оружием Украине: что известно
- 20 января Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для нашего государства. Этот пакет помощи оказался самым большим из всех, которые предоставляли до этого.
- В США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его общий размер – 2,5 миллиарда долларов.
- Правительство Эстонии решило предоставить Украине еще больше военной помощи. Ее сумма составляет 113 миллионов евро.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его правительство приняло решение о пакете военной поддержки Украины.
- Швеция должна отправить в Украину 50 боевых машин пехоты CV90 и колесные 155-мм гаубицы Archer, а также противотанковый комплекс NLAW.
- Кроме этого, 9 стран пообещали оказывать "беспрецедентную помощь" Украине. Речь идет об Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литве, Дании, Чехии, Нидерландах и Словакии.