Бронетранспортеры Kirpi передали Украине: что о них известно

Украина имеет на вооружении уже 50 бронетранспортеров Kirpi из Турции и вскоре получит еще 150. ВМС Kirpi оснащены более высоким уровнем защиты в категории противоменно-устойчивых автомобилей.

Какие преимущества имеют БМП и как они помогут нашим военнослужащим – читайте дальше.

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Характеристики BMC Kirpi

Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных снарядов и обломков артиллерийских снарядов. Некоторые автомобили были оборудованы броней для защиты от снарядов РПГ.

Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет 5 амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и 4 пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.

Также есть экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62 или 12,7 мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.

На что способен Kirpi: смотрите видео

Изменение стратегии приближает ВСУ к успеху

Издание The New York Times считает, что западное оружие в руках ВСУ способно переломить ход войны. Весной и летом российские оккупанты благодаря просто безумному огневому превосходству могли продвигаться. Уже сейчас благодаря поддержке ВСУ удалось замедлить наступление оккупантов и наносить им очень мощные удары.

В частности, издание отметило очень меткие удары наших героев по составам и командным пунктам россиян в тылу. Это заставило россиян перестроиться, что дало ВСУ время на принятие стратегически важных решений. В частности, огневой контроль мостов возле Херсона – один из них, ведь тысячи оккупантов могут оказаться в изоляции.