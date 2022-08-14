Які ще переваги мають БМП та як вони допоможуть нашим військовослужбовцям – читайте далі.

Увага Зброя все змінила: хто має перевагу на війні в Україні

Характеристики BMC Kirpi

Броньований корпус машини забезпечує захист від бронебійних снарядів та уламків артилерійських снарядів. Деякі автомобілі були оснащені бронею для захисту від снарядів РПГ.

Kirpi оснащений амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Він має 5 амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї та 4 куленепробивні вікна на кожній стороні відсіку.

Також є екрановане місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62 мм або 12,7 мм кулеметом, а також доступний з дистанційно керованими станціями зброї.

На що здатний Kirpi: дивіться відео

Зміна стратегії наближає ЗСУ до успіху

Видання The New York Times вважає, що західна зброя у руках ЗСУ здатна переламати хід війни. Навесні та влітку російські окупанти завдяки просто шаленій вогневій перевазі могли просуватися. Вже зараз завдяки підтримці ЗСУ вдалося сповільнити наступ окупантів та завдавати їм дуже потужних ударів.

Зокрема, видання відзначило дуже влучні удари наших героїв по складах та командних пунктах росіян в тилу. Це змусило росіян перебудуватися, що дало ЗСУ час на прийняття стратегічно важливих рішень. Зокрема, вогневий контроль мостів біля Херсона – одне з них, адже тисячі окупантів можуть опинитися в ізоляції.