Закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен: ДБР объявило о новом подозрении

Правоохранители из Государственного бюро расследований 10 октября объявили новое подозрение экс-заместителю Министра обороны Украины и бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны. В частности, их подозревают в растрате 250 миллионов гривен из бюджета.

В ДБР отметили, что это подозрение лишь один эпизод разоблаченных незаконных действий экс-чиновников. По этому делу еще продолжается досудебное расследование.

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ДБР объявило новое подозрение по поводу некачественной закупки амуниции

Правоохранители отметили, что экс-замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных Сил, а также исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты для наших военных ненадлежащего качества.

Кроме того, с этой покупкой подозреваемые совершили стопроцентную предоплату и нарушили все требования по закупке амуниции. Как следствие, по словам ДБР, ВСУ получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Это привело не только к потере 250 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ,

– говорится в сообщении.

Соответственно теперь чиновников подозревают в растрате чужого имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору. Когда эту вину смогут доказать в суде, подозреваемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

В ДБР подчеркнули, что в настоящее время эти лица находятся под стражей. Однако общий объем, в растрате которых подозревают экс-чиновников, сейчас составляет 1,4 миллиарда гривен.

Подозреваемые должны ответить за некачественную закупку бронежилетов

Прокомментировала объявление нового подозрения и спикер ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона. Она подчеркнула, что в настоящее время правоохранители не могут объявлять никакие фамилии подозреваемых публично, поскольку это противоречит закону.

К тому же она отметила, что в этом подозрении говорится лишь о той амуниции, которую поставили экс-чиновники на учет.

"Когда в феврале мы объявляли подозрение, то говорилось об доспехах и некачественном их доставке. Но тогда они на определенную сумму денег их даже не приняли на учет Вооруженные Силы Украины. Сегодня это 250 миллионов, на которые были закуплены бронежилеты, они попали к военным, но в результате оказалось, что они совершенно непригодны", – рассказала спикер.

Сапьян также подчеркнула, что подозреваемые должны дать как следствию, так и обществу ответы на все существующие вопросы закупки некачественных бронежилетов для украинских защитников.