У ДБР зазначили, що ця підозра лише один епізод викритих незаконних дій експосадовців. Наразі щодо цієї справи ще триває досудове розслідування.

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ДБР оголосило нову підозру щодо неякісної закупівлі амуніції

Правоохоронці зазначили, що ексзаступник міністра, що відповідав за тилове забезпечення Збройних Сил, а також виконувач обов'язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту для наших військових неналежної якості.

Крім того, з цією покупкою підозрювані здійснили стовідсоткову передоплату й порушили всі вимоги щодо закупівлі амуніції. Як наслідок, за словами ДБР, ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Це призвело не лише до втрати 250 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю особового складу ЗСУ,

– мовиться у дописі.

Відповідно тепер посадовців підозрюють у розтраті чужого майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану й за попередньою змовою. Коли цю провину зможуть довести у суду підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

У ДБР наголосили, що наразі ці особи перебувають під вартою. Однак загальний обсяг, у розтраті яких підозрюють експосадовців, наразі складає 1,4 мільярда гривень.

Підозрювані мають відповісти за неякісну закупівлю бронежилетів

Прокоментувала оголошення нової підозри й речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного марафону. Вона наголосила, що наразі правоохоронці не можуть оголошувати жодних прізвищ підозрюваних публічно, оскільки це суперечить закону.

До того ж вона зазначила, що у цій підозрі мовиться лише про ту амуніцію, яку експосадовці поставили на облік.

"Коли в лютому ми оголошували підозру, то мовилося про обладунки й неякісне їхнє доставлення. Але тоді вони на певну суму грошей їх навіть не взяли на облік Збройні Сили України. Сьогодні ми з вами говоримо, що це 250 мільйонів, на які були закуплені бронежилети, вони потрапили до військових, але в результаті виявилося, що вони геть непридатні", – розповіла речниця.

Сапьян також наголосила, що підозрювані мають дати як слідству, так і суспільству відповіді на всі наявні запитання щодо закупівлі неякісних бронежилетів для українських захисників.