В Дии объяснили, что делать, если возникли проблемы с бронированием работника онлайн
- Услуга бронирования работников через Дию может не срабатывать, если информация о работнике не внесена в реестр Оберіг или если он оформлен на другую компанию.
- Работник может самостоятельно исправить эту проблему через Резерв+ или обратившись в Пенсионный фонд, а работодатель должен обновить данные в ПФУ.
Услуга оформления бронирования от мобилизации доступна в Дии. Заявление о бронировании работников через портал можно орормить за 10 минут. Но в некоторых случаях услуга может не срабатывать.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение от Дии.
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Что делать, если работник не отображается в системе для бронирования
Работодатели критических предприятий, которые бронируют своих работников через Дію, могут получить сообщение о том, что "Лицо не трудоустроено на предприятии", или о нем нет данных в реестре "Оберіг".
Такое случается, если информацию о человеке в реестр еще не передал Пенсионный фонд, или если работник оформлен на другую компанию или имеет ФЛП.
В Дии говорят, что работник сам может исправить эту проблему и подать запрос на трудоустройство: или в приложении Резерв+, или через обращение в Пенсионный фонд.
Если обновлять информацию о работе через Резерв+, необходимо сделать следующие шаги:
- авторизоваться в приложении:
- в разделе "Меню" выбрать "Исправить данные онлайн";
- в разделе "Неактуальное место работы" проверить информацию и отправить запрос.
Если информация внесена правильно, то данные должны подтянуться в реестре.
Если это не сработало, то компания должна обновить данные о работнике в Пенсионном фонде.
Через портал ПФУ в разделе "Коммуникации" работодатель может отправить оперативное уведомление о трудовых отношениях. Такое сообщение желательно подавать сразу, когда произошли изменения, или хотя бы на следующий день. Если данные были получены вовремя, то человек появится в реестре "Оберіг" и его можно будет забронировать от мобилизации.
Если этого не сделать, то работодатель должен отправить расчет за последний отчетный период в Налоговую службу и подождать, пока Пенсионный фонд самостоятельно обновит информацию.
В Дії отмечают, что процесс бронирования работников через Дию является автоматизированным, поэтому вся информация проверяется системой, а не людьми.