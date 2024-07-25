Электронное бронирование военнообязанных: как работает и кто может воспользоваться

Недавно Кабинет Министров Украины принял постановление о внедрении электронного бронирования военнообязанных через Дію. Новая функция стала доступна с 17 июля 2024 года.

Теперь руководители критически важных предприятий и компаний, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут бронировать своих сотрудников онлайн. В Минобороны отметили, что новая услуга призвана сделать процесс бронирования более быстрым и прозрачным.

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Кто может воспользоваться электронным бронированием

С 17 июля 2024 года на портале Дія стала доступна новая услуга электронного бронирования.

Ранее этот процесс был довольно запутанным. Информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. Данные терялись или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей заново. Новая услуга сделает этот процесс бронирования онлайн быстрым и прозрачным,

– отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Электронное бронирование доступно только для предприятий, компаний и организаций, получивших статус критически важных для экономики, их критерии определены в Постановлении № 76.

Согласно этой процедуре, можно забронировать не более 50% лиц, которые подлежат мобилизации. В то же время компании, обеспечивающие потребности ВСУ и других военных формирований, а также предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, могут забронировать 100% работников.

Какие предприятия относятся к критически важным

Чтобы получить статус критически важного предприятия, организация должна соответствовать как минимум трем из следующих критериев, утвержденных правительством:

общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или для удовлетворения потребностей общества;

отсутствие задолженности по уплате единого взноса;

размер средней заработной платы не меньше средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие является резидентом Дія Сити.

Как происходит бронирование через Дію

Предприятие, соответствующее трем и более критериям, должно подать необходимые документы в профильное министерство или соответствующую областную администрацию для определения его критической важности для экономики.

Для того, чтобы забронировать сотрудника через Дію, нужно: