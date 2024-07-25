Электронное бронирование военнообязанных: как работает и кто может воспользоваться
Источник:Минобороны Украины
Недавно Кабинет Министров Украины принял постановление о внедрении электронного бронирования военнообязанных через Дію. Новая функция стала доступна с 17 июля 2024 года.
Теперь руководители критически важных предприятий и компаний, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут бронировать своих сотрудников онлайн. В Минобороны отметили, что новая услуга призвана сделать процесс бронирования более быстрым и прозрачным.
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Кто может воспользоваться электронным бронированием
С 17 июля 2024 года на портале Дія стала доступна новая услуга электронного бронирования.
Ранее этот процесс был довольно запутанным. Информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. Данные терялись или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей заново. Новая услуга сделает этот процесс бронирования онлайн быстрым и прозрачным,
– отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Электронное бронирование доступно только для предприятий, компаний и организаций, получивших статус критически важных для экономики, их критерии определены в Постановлении № 76.
Согласно этой процедуре, можно забронировать не более 50% лиц, которые подлежат мобилизации. В то же время компании, обеспечивающие потребности ВСУ и других военных формирований, а также предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, могут забронировать 100% работников.
Какие предприятия относятся к критически важным
Чтобы получить статус критически важного предприятия, организация должна соответствовать как минимум трем из следующих критериев, утвержденных правительством:
- общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте превышает эквивалент 32 млн евро;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или для удовлетворения потребностей общества;
- отсутствие задолженности по уплате единого взноса;
- размер средней заработной платы не меньше средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;
- предприятие является резидентом Дія Сити.
Как происходит бронирование через Дію
Для того, чтобы забронировать сотрудника через Дію, нужно:
- руководитель компании подает списки военнообязанных сотрудников и утверждает заявление электронной подписью;
- система проверяет, официально ли работник трудоустроен и есть ли его данные в реестре Оберіг;
- "Дія" отправляет руководителю уведомление о результате рассмотрения в течение суток;
- в случае положительного решения, Минобороны автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, и он будет считаться забронированным. Информация о бронировании появится в приложении Резерв+. Выписку о бронировании можно будет скачать с портала "Дія" и, при необходимости, распечатать.