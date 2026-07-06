Кого коснутся нововведения, рассказывает 24 Канал.

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Какие изменения в бронировании?

Чтобы получить бронирование, средняя зарплата на предприятии должна быть не менее трех минимальных зарплат. При этом на государственные и коммунальные учреждения это требование не распространяется.

Таким образом, в 2026 году для большинства частных компаний эта сумма составит 25 941 гривна, а для тех, кто работает в прифронтовых регионах, – 21 618 гривен.

В случае выявления в ходе проверки несоответствия установленному уровню зарплат предприятие лишается статуса критически важного. Вместе с этим исчезнет возможность оформлять бронирование работников.

Также продолжит действовать ограничение на количество забронированных сотрудников – до 50% военнообязанных работников. Руководители в течение 10 дней должны сократить число забронированных в приложении "Дія", если автоматическая проверка реестров выявит превышение квоты.

Обратите внимание! Предприятия оборонной сферы, энергетики и компании, работающие на прифронтовых территориях, могут бронировать до 100%.

При этом один работник может иметь бронирование только по основному месту работы.

К слову, компании не должны иметь задолженности по уплате налогов, иначе они будут лишены статуса критически важных.

Также этот статус могут получить предприятия, уплачивающие более 1,5 миллиона евро налогов в год, или имеющие доход в размере более 32 миллионов евро, либо отвечающие другим установленным критериям.