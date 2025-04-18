ГБР разоблачило чиновника Минобороны на схеме с "бронированием" мужчин за деньги
- ГБР разоблачило офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, получая за это от 8 до 10 тысяч долларов США.
- Подозреваемый задержан во время получения взятки, проведены обыски и изъяты доказательства.
- По меньшей мере 50 человек могли воспользоваться этой схемой, причастными могут быть должностные лица Минобороны, Вооруженных Сил, ТЦК и правоохранительных органов.
ГБР разоблачило действующего офицера одного из Центров Министерства обороны Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. Чиновника уже задержали и объявили ему подозрение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.
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Что известно о схеме с "бронированием" от чиновника Минобороны
В ГБР рассказали, что за деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны.
На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносили в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег",
– отметили в бюро.
Там также подчеркнули, что благодаря связям и служебным полномочиям фигурант имел влияние на должностных лиц ТЦК, которые и вносили соответствующие сведения в реестр.
"Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте", – отмечают правоохранители.
По данным ГБР, трудоустроенные "сотрудники" фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли эти лица еще и получать заработную плату.
По предварительным данным, от услуг злоумышленника могли воспользоваться по меньшей мере 50 человек,
– говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что офицера задержали "на горячем" – во время получения 8 тысяч долларов США. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном повторно.
"Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписки и другие доказательства получения взяток. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В бюро заверили, что досудебное расследование продолжается, также правоохранители устанавливают полный круг причастных к сделке, в частности среди должностных лиц Минобороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов.
В Офисе генпрокурора добавили, что справки, которые получали "клиенты" чиновника Минобороны, имели срок бронирования до конца мобилизации в Украине.