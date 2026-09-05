"24 Канал" рассказывает о порядке предоставления отсрочки.

Что нужно знать о предоставлении бронирования?

Порядок предоставления бронирования регламентируется статьей 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров № 76. Именно эти нормативно-правовые документы определяют четкий перечень лиц, имеющих право на сохранение рабочего места и временное освобождение от призыва.

Оформить отсрочку от мобилизации могут только сотрудники тех предприятий, учреждений и организаций, которые официально получили статус критически важных. Речь идет о компаниях, которые непосредственно обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины, других воинских формирований или поддерживают стабильную работу экономики и жизнедеятельность населения.

Процедура оформления полностью находится в зоне ответственности работодателя, поэтому военнообязанный гражданин не имеет возможности подать такое заявление лично. Руководитель предприятия или уполномоченное им лицо принимает решение о том, что касается конкретного работника, и подает необходимые сведения в электронной форме через портал "Дія".

Таким образом, возможность получения отсрочки полностью зависит от двух основных условий: наличия у предприятия подтвержденного статуса критически важного и включения сотрудника в специальные списки.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев, по истечении которых бронирование не продлевается автоматически. Если работник и в дальнейшем соответствует всем установленным критериям, работодатель обязан пройти всю процедуру заново.

Напомним, предприятиям следует проверить срок действия решения о критичности, ведь без его актуального подтверждения в дальнейшем не получится проводить бронирование работников . Это касается компаний, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 года и не подтвердили его заново. Если документы уже обновлены, дополнительно ничего делать не нужно – срок действия будет определяться новым решением или предыдущей датой в зависимости от процедуры.

Стоит отметить, что ФЛП не могут воспользоваться бронированием, поскольку такая возможность предусмотрена для юридических лиц со статусом критически важного предприятия.