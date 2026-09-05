Автоматически не продлят: что нужно знать о правилах бронирования военнообязанных

В Украине отсрочка от призыва для работников предприятий, имеющих критически важное значение, предоставляется на определенный срок. Военнообязанный не может самостоятельно оформить бронирование, поскольку эту процедуру осуществляет исключительно работодатель через портал "Дия".

"24 Канал" рассказывает о порядке предоставления отсрочки.

Что нужно знать о предоставлении бронирования?

Порядок предоставления бронирования регламентируется статьей 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановлением Кабинета Министров № 76. Именно эти нормативно-правовые документы определяют четкий перечень лиц, имеющих право на сохранение рабочего места и временное освобождение от призыва.

Оформить отсрочку от мобилизации могут только сотрудники тех предприятий, учреждений и организаций, которые официально получили статус критически важных. Речь идет о компаниях, которые непосредственно обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины, других воинских формирований или поддерживают стабильную работу экономики и жизнедеятельность населения.

Процедура оформления полностью находится в зоне ответственности работодателя, поэтому военнообязанный гражданин не имеет возможности подать такое заявление лично. Руководитель предприятия или уполномоченное им лицо принимает решение о том, что касается конкретного работника, и подает необходимые сведения в электронной форме через портал "Дія".

Таким образом, возможность получения отсрочки полностью зависит от двух основных условий: наличия у предприятия подтвержденного статуса критически важного и включения сотрудника в специальные списки.

Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев, по истечении которых бронирование не продлевается автоматически. Если работник и в дальнейшем соответствует всем установленным критериям, работодатель обязан пройти всю процедуру заново.

Напомним, предприятиям следует проверить срок действия решения о критичности, ведь без его актуального подтверждения в дальнейшем не получится проводить бронирование работников . Это касается компаний, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 года и не подтвердили его заново. Если документы уже обновлены, дополнительно ничего делать не нужно – срок действия будет определяться новым решением или предыдущей датой в зависимости от процедуры.

Стоит отметить, что ФЛП не могут воспользоваться бронированием, поскольку такая возможность предусмотрена для юридических лиц со статусом критически важного предприятия.