Срок перебронирования увеличат до 31 марта

Некоторые граждане могут рассчитывать на бронирование от мобилизации. В частности, срок повторного бронирования продлили.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала, что срок перебронирования от мобилизации будет продлен до 31 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Нужно подтвердить свою критичность

По ее словам, предприятиям дадут еще несколько недель, чтобы подтвердить свою критичность, чтобы они имели право бронировать 50% своих сотрудников.

Это связано с тем, что 1 декабря начали действовать новые правила экономического бронирования от мобилизации. Компании и предприятия, у которых срок действия о признании их критичности завершился 30 ноября, должны были пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года, однако срок продлили.

В общем, бронировать военнообязанных работников могут предприятия, которые соответствуют одной из категорий:

органы государственной власти или местного самоуправления;

компании, которые имеют государственные заказы в оборонной сфере;

критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения;

Обновление сроков касается именно последней категории. Мобилизация в Украине и военное положение продлили до 9 мая 2025 года.