Кабмин принял новый порядок бронирования работников: какие новые критерии появились

Кабинет министров Украины принял постановление № 1332, которое регламентирует новый порядок бронирования работников критически важных предприятий. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на военного адвоката и юриста Центра оказания поддержки ветеранам Романа Лихачева в комментарии NV. Постановление также устанавливает ограничения на количество забронированных работников.

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Как будет происходить бронирование с 1 декабря

Лихачев отмечает, что согласно постановлению КМУ, бронированию подлежат работники критически важных предприятий, чья заработная плата не менее 20 000 гривен, что равно минимальной зарплате (8000 гривен), умноженной на коэффициент 2,5.

Чтобы получить бронирование, военнообязанные должны быть на воинском учете, иметь актуальные данные о воинском учете и не быть в розыске.

В то же время нардеп Богдан Кицак подчеркивал, что важным критерием для бронирования является подтверждение того, что военнообязанный работал на критически важном предприятии до 18 мая 2024 года, то есть до введения нового закона о мобилизации.

Однако в самом постановлении эта дата упоминается только для определения количества военнообязанных работников на предприятии.

Количество военнообязанных работников учитывается по состоянию на 18 мая 2024 года, в случае увеличения численности военнообязанных работников в соответствующем государственном органе, на критически важном предприятии, в критически важном учреждении - по состоянию на дату подачи списков, в частности для тех, которые образованы после 18 мая 2024 года,

– говорится в постановлении.

Согласно постановлению № 1332, количество работников, подлежащих бронированию на критически важных предприятиях, не должно превышать 50% от общего количества военнообязанных работников организации.

Это правило не касается категорий военнообязанных, определенных в абзацах 7-14 пункта 5 нового порядка бронирования. Однако по отдельному решению министра обороны Украины, количество забронированных работников может быть увеличено до более 50%.