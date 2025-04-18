Мобилизация в Украине: как забронировать работника в Дії за 4 шага

В Украине забронировать работников от мобилизации могут предприятия, которые соответствуют 3 критериям критичности. Оформить бронь для мужчины можно за считанные минуты на портале Дія.

Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны соответствовать трем основным критериям. Среди них – два обязательных и третий на выбор, передает 24 Канал.

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Как подать заявление о бронировании через Дию

Критические предприятия должны подать заявление о бронировании работников через портал Дія. Для этого нужно:

авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Бронирование работников и нажать Подать заявление.

указать данные работников, которых надо забронировать.

подтвердить заработную плату работника.

проверить правильность внесенных данных и подписать заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Процесс подачи заявления занимает не более 10 минут.

Результат поступит на электронную почту и в кабинет на портале Дія в течение 3 дней. Если бронирование успешное, оно отобразится в системе Резерв+ работников.