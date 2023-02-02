Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛП и можно ли выезжать за границу

Кабинет Министров обнародовал обновленные правила бронирования от мобилизации и определил: кто, как и в каком количестве может забронировать своих работников. Правительство четко определило критерии предприятий, которые могут бронировать сотрудников.

24 Канал традиционно вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком подготовили ответы на самые распространенные вопросы бронирования работников предприятий.

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Какие компании могут бронировать работников?

Правила бронирования касаются военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые критически важны для экономики, или на предприятиях, производящих товары и оказывающих услуги военным.

Собственно порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения был разработан Министерством экономики и утвержден постановлением правительства №76.

Юрист объясняет, что сам факт работы лица в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления не влечет автоматическое бронирование, поскольку:

соответствующее лицо должно быть военнообязанным, что свидетельствует о том, что лица, у которых имеется такой учетный документ, как удостоверение о приписке к призывному участку, не могут быть забронированы ;

; не могут быть забронированы лица, работающие на должностях, которые не являются определяющими для обеспечения устойчивого функционирования предприятий, отраслей и не являются дефицитными на рынке труда и могут быть заменены гражданами-невоеннообязанными или не относящимися к профессиям, обеспечивающим производство продовольствия (разнорабочий, подсобный рабочий, рабочий фермерского, охранник, дежурный, кладовщик, диспетчер, повар, пекарь, менеджер по продажам, юрисконсульт, член общественной организации, продавец продовольственных товаров и т.п.). Это требование распространяется на все категории лиц, которые могут быть забронированы .

. военнообязанные, которые занимают должности первой – четвертой категорий должностей в органах местного самоуправления, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

7 признаков, что предприятие является критически важным для экономики

Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников.

предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);

у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;

предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".

Учитывая критерии, можно сделать вывод, что быть забронированным по этому основанию смогут только работники крупных предприятий и крупных налогоплательщиков, которых в каждом регионе незначительное количество. Поэтому только работники общеизвестных брендов и лидеров отраслей смогут получить бронирование по этому основанию, – убежден юрист.

Какие еще предприятия и организации определены как критически важные:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций;

международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты на средства международных партнеров.

Сколько нужно критериев, чтобы получить статус критически важного предприятия Соответствие всем 7 критериям приветствуется, но все же не обязательно, чтобы предприятие признали критически важным. В Кабмине считают. что предприятие должно соответствовать не менее трем критериям из семи.

Есть ли исключение

Кто отвечает за бронирование работников и сколько можно забронировать

Руководители органов власти или предприятий должны подать на согласование Генштаба ВСУ перечень работников, которых следует забронировать.

Бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников , которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать.

, которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать. После согласования списка в Генштабе (для госслужащих – в СБУ или разведке), окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики . После этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры укомплектования, где работникам выдают соответствующее выписку об отсрочке.

. После этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры укомплектования, где работникам выдают соответствующее выписку об отсрочке. Такое право имеют руководители предприятий, которые должны определиться, кто им нужен.

Предприятия топливно-энергетического комплекса, телевизионные медиа и предприятия в сфере здравоохранения, образования и науки, спорта, соцзащиты должны соответствовать не менее 2 критериям из 7.

На какой срок действует отсрочка Государственные служащие имеют право получить бронирование до конца мобилизации, а все остальные работники – всего на полгода, то есть 6 месяцев. В то же время отсрочка от призыва на военную службу на время мобилизации, предоставленная военнообязанным решениями Минэкономики, действует в течение срока, на который она предоставлена.

Какая разница между бронированием и отсрочкой?

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

То есть бронирование – это только одно из оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации,

– объясняет юрист Владислав Юрчак.

Важным признаком бронирования является его срочный характер, в частности, срок бронирования конкретных военнообязанных определяется в решениях Минэкономики, однако не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев – для остальных военнообязанных.

То есть, работники оборонных предприятий, предприятий в области критической инфраструктуры, а также выполняющих мобилизационные задачи могут быть забронированы на 6 месяцев, в отличие от работающих в органах государственной власти и местного самоуправления и которые могут быть забронированы до окончания мобилизации.

В конце концов, "измены нет", поскольку такой срок может быть продлен, и при условии соответствия требованиям закона деятельности предприятия соответствующие бронирования могут продолжаться неограниченное количество раз, пока предприятие будет соответствовать установленным критериям,

– замечает юрист.

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На кого распространяется обязательное бронирование

Госслужащие на должностях категорий "А" и "Б",

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов, их заместители.

Также обязательному бронированию подлежат руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и заместители, а также работники патронатных служб и топливно-энергетических предприятий.

Могут ли забронированные выезжать за границу?

Могут, но не все категории. В частности, правительство своим постановлением внесло изменения, касающиеся выезда за границу чиновников и госслужащих разных уровней.

Если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках,

– подчеркивает юрист.

Можно ли забронировать ФЛП, работающих с предприятиями на основании договоров о предоставлении услуг?

Что касается остальных забронированных, то они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики. Однако такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, тоже должен осуществляться именно с целью командировки.

Законодательством не предусмотрена возможность бронирования таких лиц, поскольку оно оперирует понятием исключительно "работник". А работником считается исключительно то лицо, которое выполняет свою работу на основании трудового договора, получает заработную плату, с которой уплачивается ЕСВ и НДФЛ, имеет трудовые гарантии и т.п., – объясняет юрист Владислав Юрчак.

При этом, по его словам, если учесть критерии, то при возможности признания предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, учитывается именно средняя заработная плата работников, а не объем средств, уплаченных каждому ФЛП на основании договоров.

По его мнению, соответствующие законодательные положения как раз направлены на то, чтобы вывести IТ-сектор и остальные секторы из "частичной тени" для того, чтобы люди работали как наемные работники, а не как ФЛП. И здесь есть два момента – положительный и отрицательный.

Положительный:

работники получат право на бронирование;

работники будут защищены социальными гарантиями;

государство получит значительно большие налоги по сравнению с теми, которые сейчас уплачиваются ФЛП.

Отрицательный

это может привести к выходу компаний с рынка Украины, поскольку именно возможность пребывания работников как ФЛП на упрощенной системе позволяла экономить средства бизнеса.

Фактически указанные критерии будут способствовать переходу компаний по работе с ФЛП на работу по трудовым договорам. Главное, чтобы это не привело к тенизации заработных плат работникам и частичным выплатам "в конвертах".

Что делать, если забронированному работнику вручили повестку Документы, подтверждающие бронирование, следует носить при себе. В случае вручения повестки на улице их нужно показать.



Если же повестку вручили, то с подтверждающими бронирование документами необходимо прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где эту повестку аннулируют.

В каких вариантах могут аннулировать бронирование?

Бронирование может быть прекращено в следующих обстоятельствах:

истечение срока действия бронирования;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа), или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Читайте полную версию документа о бронировании здесь: