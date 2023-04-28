Появились четкие сроки: Кабмин усовершенствовал бронирование военнообязанных

Кабмин усовершенствовал процедуру бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Правительство определило четкие сроки этапов процедуры.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 апреля. В свою очередь, новый порядок бронирования военнообязанных Кабмин принял 27 января 2023 года.

Тогда были утверждены и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Ведь работники таких предприятий подлежат бронированию.

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Правительство усовершенствовало бронирование военнообязанных

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что один из вопросов, который поднимает украинский бизнес во время встреч, – длительное время прохождения процедуры бронирования работников, которое:

ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы,

в целом не способствует повышению деловой активности.

Мы понимаем, что определенную роль в этом случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, оптимизирующее процедуру бронирования, которое отныне будет происходить в определенные сжатые сроки,

– заметила Свириденко.

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко объяснил, что согласно решению правительства внесли изменения в постановления Кабмина от 27 января 2023 года №76. В частности, определили следующие термины:

представление органами государственной власти, другими государственными органами военнообязанных списков, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) – сроком не более 5 рабочих дней ;

; согласование списков и представление Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Министерство экономики – сроком не более 10 рабочих дней ;

; принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных – не более 5 рабочих дней ;

; зачисление военнообязанного на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки – не более 5 рабочих дней.

"Таким образом, процедура от получения госорганами от предприятий, учреждений, организаций списков на бронирование работников до зачисления забронированных на специальный военный учет должна осуществляться максимум за 25 рабочих дней", – отметил Фоменко.

Порядок бронирования военнообязанных и Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, разработали в соответствии с изменениями в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Их 4 ноября 2022 года приняла Верховная Рада.