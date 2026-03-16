Может ли военнообязанный получить бронь, если он находится в розыске: объяснение адвоката

Наличие штрафа за нарушение правил воинского учета не всегда является основанием для отказа в бронировании работника. Однако может повлиять на скорость и результат рассмотрения документов.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала военный адвокат Татьяна Козян.

Можно ли получить бронь, если вас разыскивает ТЦК?

По ее словам, прямого законодательного запрета на бронирование людей, которые имеют административные штрафы от ТЦК и СП, нет. В то же время при оформлении бронирования предприятия должны обеспечить надлежащий воинский учет своих работников, поэтому на практике ТЦК часто требуют сначала устранить все нарушения и урегулировать вопрос со штрафами.

Адвокат объяснила, что в случае наличия административного нарушения работодатель или сам работник должен обратиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, устранения недостатков в документах и решения вопроса об административной ответственности. После этого предприятие может повторно подать документы на бронирование работника.

В то же время игнорировать штраф не стоит. Если постановление об административном правонарушении уже вступило в законную силу, гражданин имеет два варианта действий – оплатить штраф или обжаловать его в суде. В случае, если суд признает решение ТЦК незаконным, штраф могут отменить.

Татьяна Козян отмечает, что наличие актуального военного билета, правильных учетных данных и отсутствие долгов значительно ускоряет процедуру бронирования. Именно поэтому перед подачей документов предприятиям и работникам стоит убедиться, что все вопросы с военным учетом урегулированы.

