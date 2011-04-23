Между этими периодами, как правило, проходит несколько дней. Об этом рассказала "Телеграфу" юрист АО "Марусяк и Партнеры" Адриана Чвартацкая.

Как долго действует бронирование после увольнения

Одним из оснований для аннулирования бронирования является увольнение работника. Однако сама бронировка не исчезает из системы в тот же момент, когда человек перестает работать.

Поэтому работникам, переходящим с одного предприятия на другое, нужно учитывать не только дату увольнения и приема на новую работу, но и время, необходимое для изменения информации в системах.

Сначала работодатель должен передать информацию об увольнении в Пенсионный фонд Украины, а затем она появится в реестре бронирований, где и происходит аннулирование.

Юрист рассказала, что обычно этот процесс занимает около 24 часов. Почему после увольнения старая бронь еще некоторое время может отображаться в системе.

В то же время стоит помнить, что нет гарантий, что в этот период человек остается защищенным от мобилизации. Такого гарантированного переходного периода закон не предусматривает, поэтому существует риск получить повестку и быть мобилизованным.

Проблема возникает в том случае, когда человек уже на следующий день после увольнения выходит на новую работу. Новое предприятие не сможет сразу подать заявление о новой броне, если предыдущая еще находится в системе.

Только когда старая бронь исчезнет, новый работодатель сможет оформить новую через портал "Дия". Ее рассмотрение может длиться до 72 часов.

К слову, аннулирование бронирования возможно , если в ходе проверки выяснится, что человек получил его незаконным путем. Однако это не означает, что сразу после этого военнообязанного могут мобилизовать.