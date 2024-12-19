Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ. Обращение обусловлено распространением манипулятивной информации по мобилизации забронированных работников.

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Как действовать, чтобы данные работника появились в реестре

С 1 декабря все заявки на бронирование подаются через портал Дия. Соответственно, после формирования и подписания списка забронированных военнообязанных работников их ставят на специальный воинский учет на срок действия отсрочки.

Если же для утверждения бронирования Дия не использовалась, то такие работники не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный воинский учет необходимо подать забронированных работников в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный находится на воинском учете, сообщение о бронировании.

Поэтому в случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре ответственные лица учреждений, предприятий и организаций должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный работник находится на воинском учете.

Напомним, согласно законодательству, военнообязанные граждане, которые имеют дефицитные военные специальности не подлежат бронированию.