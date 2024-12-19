Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ. Звертання зумовлене поширенням маніпулятивної інформації щодо мобілізації заброньованих працівників.

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Як діяти, щоб дані працівника з'явилися в реєстрі

Із 1 грудня всі заявки на бронювання подаються через портал Дія. Відповідно, після формування та підписання списку заброньованих військовозобов'язаних працівників їх ставлять на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки.

Якщо ж для затвердження бронювання Дія не використовувалася, то такі працівники не з’являються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

В такому разі для зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік необхідно подати заброньованих працівників до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання.

Тож у разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі відповідальні особи установ, підприємств і організацій повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований працівник перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, згідно із законодавством, військовозобов'язані громадяни, які мають дефіцитні військові спеціальності не підлягають бронюванню.