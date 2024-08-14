Более 160 тысяч работников критически важных предприятий забронировали через Дию

В Минцифры рассказали о результатах внедрения электронного бронирования через Дию. Так, за почти месяц работы было забронировано более 160 тысяч работников.

Вместо недель проверок вручную теперь достаточно 15 минут для получения результата бронирования.

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Бронирование в Дии

Бронирование гарантирует, что критически важные предприятия не прекратят работу из-за недостатка кадров. Украинцы будут иметь доступ к базовым жизненным потребностям несмотря на действия врага – стабильные поставки энергии, медицинские услуги, а военные – дроны от украинских производителей,

– акцентируют в Минцифры.

Также в ведомстве напомнили, как работает бронирование на портале Дия:

руководитель компании на портале Дия подает списки военнообязанных сотрудников, на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью

система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре Оберег

Дия пришлет оповещение руководителю о результате рассмотрения в течение суток

В случае, если проверка успешна – информация о бронировании появится в военно-учетном документе. Его можно сформировать на портале Дия и в приложении Резерв+.

Результаты бронирования через Дию за месяц / Минцифры

Сейчас бронирование доступно для критически важных предприятий, однако в дальнейшем министерство будет работать над расширением категорий.