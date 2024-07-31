Мобилизация в Украине: как работает бронирование через портал Дія
Источник:Правительство Онлайн
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории военнообязанных могут быть забронированы от призыва. В частности, забронировать их можно и через приложение Дія.
Правительство объяснило, как работает бронирование через приложение Дія. Также рассказали, что за неделю было забронировано более 55 тысяч сотрудников.
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Как это работает
Процедура бронирования через Дию занимает до 15 минут. Сначала руководитель подает через портал Дія заявление о бронировании и заверяет его электронной подписью.
Система проверяет:
- действительно ли военнообязанный трудоустроен официально;
- есть ли о военнообязанном данные в реестре Оберіг.
Позже руководитель в течение суток получает сообщение о результате рассмотрения. Если все прошло успешно – информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.
Впоследствии выписку о бронировании можно будет скачать через Дію и при необходимости распечатать.