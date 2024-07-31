Мобилизация в Украине: как работает бронирование через портал Дія

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые категории военнообязанных могут быть забронированы от призыва. В частности, забронировать их можно и через приложение Дія.

Правительство объяснило, как работает бронирование через приложение Дія. Также рассказали, что за неделю было забронировано более 55 тысяч сотрудников.

Смотрите также Кто имеет право проверять военно-учетные документы во время мобилизации

Как это работает

Процедура бронирования через Дию занимает до 15 минут. Сначала руководитель подает через портал Дія заявление о бронировании и заверяет его электронной подписью.

Система проверяет:

действительно ли военнообязанный трудоустроен официально;

есть ли о военнообязанном данные в реестре Оберіг.

Позже руководитель в течение суток получает сообщение о результате рассмотрения. Если все прошло успешно – информация о бронировании появляется в приложении Резерв+.

Впоследствии выписку о бронировании можно будет скачать через Дію и при необходимости распечатать.