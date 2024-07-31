Военно-учетные документы существуют в двух формах: традиционной бумажной и электронной с QR-кодом. Обе формы имеют равную юридическую силу, поэтому достаточно иметь при себе только одну из них, – информирует 24 Канал

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Право на проверку документов

Проверять военно-учетные документы могут представители:

ТЦК и СП;

полиции;

Госпогранслужбы.

Они имеют право спросить документы в пограничной полосе, на пунктах пропуска, по месту жительства или работы, в общественных местах, на блокпостах.

Обратите внимание! В соответствии с законодательством, граждане обязаны иметь при себе один из видов военно-учетных документов и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

Существуют следующие виды военно-учетных документов:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет.

Необходимость ношения военно-учетных документов возникает из необходимости обеспечения национальной безопасности и общей мобилизации в условиях нынешней полномасштабной войны с Россией.

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Вспомним, что несколько месяцев назад заработало мобильное приложение Резерв+, через которое можно обновлять военно-учетные данные и предъявлять соответствующий военно-учетный документ уполномоченным органам по требованию.

Для этого программа генерирует QR-код.