Військово-облікові документи існують у двох формах: традиційній паперовій та електронній з QR-кодом. Обидві форми мають рівну юридичну силу, тому достатньо мати при собі лише одну з них, – інформує 24 Канал.

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Право на перевірку документів

Перевіряти військово-облікові документи можуть представники:

ТЦК та СП;

поліції;

Держприкордонслужби.

Вони мають право запитати документи у прикордонній смузі, на пунктах пропуску, за місцем проживання чи роботи, у громадських місцях, на блокпостах.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства, громадяни зобов'язані мати при собі один з видів військово-облікових документів і пред'являти його на вимогу уповноважених осіб.

Існують такі види військово-облікових документів:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Необхідність носіння військово-облікових документів виникає з потреби забезпечення національної безпеки та загальної мобілізації в умовах теперішньої повномасштабної війни з Росією.

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Згадаємо, що декілька місяців тому запрацював мобільний застосунок Резерв+, через який можна оновлювати військово-облікові дані та пред'являти відповідний військово-обліковий документ уповноваженим органам на вимогу.

Задля цього програма генерує QR-кодом.