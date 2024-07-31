Військово-облікові документи існують у двох формах: традиційній паперовій та електронній з QR-кодом. Обидві форми мають рівну юридичну силу, тому достатньо мати при собі лише одну з них, – інформує 24 Канал.
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Право на перевірку документів
Перевіряти військово-облікові документи можуть представники:
- ТЦК та СП;
- поліції;
- Держприкордонслужби.
Вони мають право запитати документи у прикордонній смузі, на пунктах пропуску, за місцем проживання чи роботи, у громадських місцях, на блокпостах.
Існують такі види військово-облікових документів:
- для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
- для резервістів – військовий квиток.
Необхідність носіння військово-облікових документів виникає з потреби забезпечення національної безпеки та загальної мобілізації в умовах теперішньої повномасштабної війни з Росією.
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Згадаємо, що декілька місяців тому запрацював мобільний застосунок Резерв+, через який можна оновлювати військово-облікові дані та пред'являти відповідний військово-обліковий документ уповноваженим органам на вимогу.
Задля цього програма генерує QR-кодом.