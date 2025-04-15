Кабмин утвердил новый порядок бронирования для сотрудников СБУ и разведки

Кабинет Министров Украины утвердил специальный порядок бронирования для военнообязанных, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и разведывательных органах. Ранее общие правила не учитывали особенностей службы в этих структурах.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Правительство изменило правила бронирования военнообязанных

Также изменения прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что теперь действие старых норм не распространяется на СБУ и разведку, а для их работников внедряется отдельная процедура бронирования на период мобилизации и военного положения.

Согласно обновлениям в постановлении КМУ №76 от 27 января 2023 года, утвержден механизм бронирования военнообязанных работников Службы безопасности Украины и разведывательных органов на время мобилизации. Ранее эти структуры формально подпадали под общие критерии, что создавало коллизии в вопросах воинского учета и мобилизационных процессов.

Также правительство приняло ряд важных решений в сфере обороны и соцполитики:

Утверждены Порядок обеспечения качества оборонной продукции.

Речь идет о механизме государственного контроля качества товаров, работ и услуг оборонного назначения, которые закупаются для нужд сектора безопасности и обороны, а также в рамках международных контрактов со странами НАТО и партнерами.

Создана система учета вреда, нанесенного гражданам в результате войны.

Речь идет о персональных неимущественных убытках – например, потерю родных или причиненный моральный ущерб. Система станет частью Единой информационной системы социальной сферы и позволит фиксировать такие случаи на государственном уровне.

Обновлено Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Отныне трудоспособные родители пленных или пропавших без вести ветеранов войны смогут официально получить выписку из реестра – это важно для оформления льгот и социальной поддержки.

Изменен подход к индивидуальным программам реабилитации лиц с инвалидностью.

Правительство привело Положение в соответствие с новым законом, что реформирует систему медико-социальной экспертизы. Данные теперь автоматически попадают в электронный кабинет лица на Социальном портале Минсоцполитики – при наличии технической возможности.