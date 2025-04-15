Про це розповідає 24 Канал з посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних

Також зміни прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко, зазначивши, що тепер дія старих норм не поширюється на СБУ та розвідку, а для їхніх працівників впроваджується окрема процедура бронювання на період мобілізації та воєнного стану.

Відповідно до оновлень у постанові КМУ №76 від 27 січня 2023 року, затверджено механізм бронювання військовозобов’язаних працівників Служби безпеки України та розвідувальних органів на час мобілізації. Раніше ці структури формально підпадали під загальні критерії, що створювало колізії в питаннях військового обліку та мобілізаційних процесів.

Також уряд ухвалив низку важливих рішень у сфері оборони та соцполітики:

Затверджено Порядок гарантування якості оборонної продукції.

Йдеться про механізм державного контролю якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які закуповуються для потреб сектору безпеки і оборони, а також у межах міжнародних контрактів з країнами НАТО і партнерами.

Створено систему обліку шкоди, завданої громадянам внаслідок війни.

Йдеться про персональні немайнові збитки – наприклад, втрату рідних чи заподіяну моральну шкоду. Система стане частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та дозволить фіксувати такі випадки на державному рівні.

Оновлено Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Відтепер працездатні батьки полонених або зниклих безвісти ветеранів війни зможуть офіційно отримати витяг із реєстру – це важливо для оформлення пільг та соціальної підтримки.

Змінено підхід до індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю.

Уряд привів Положення у відповідність до нового закону, що реформує систему медико-соціальної експертизи. Дані тепер автоматично потрапляють в електронний кабінет особи на Соціальному порталі Мінсоцполітики – за наявності технічної можливості.