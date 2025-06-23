Бронирование от мобилизации: кто имеет право и на какой срок дают отсрочку

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Теперь критически важные предприятия могут официально отсрочить мобилизацию своих работников.

Об этом рассказывает 24 Канал. В Украине обновили правила бронирования военнообязанных – они действуют с 1 апреля 2025 года.

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Кому дают бронирование в Украине

Это позволяет предприятиям критической инфраструктуры и органам власти сохранить специалистов на работе даже во время всеобщей мобилизации.

На какой срок дают бронирование

Продолжительность зависит от сферы:

До 12 месяцев – для критически важных компаний и операторов противоминной деятельности.

На срок действия контракта – для работников международных организаций.

На время мобилизации – для госслужащих и правоохранителей.

Кого нельзя забронировать

Бронирование не получат:

Те, кто неофициально трудоустроен кто неофициально трудоустроен;

Кто не стоит на воинском учете или не обновил персональные данные;

Работники без зарплаты не менее 20 000 грн (исключения – госсектор, медицина, энергетика);

Те, кого не внесли в систему "Оберег".

Кто может забронировать 100% работников

Это касается:

Госслужащих категории "А";

Медиков госбольниц;

Священнослужителей;

Представителей международных структур;

Работников энергетики, связи, ОПК, ИТ и цифровизации.

Как получить право на бронирование

Предприятие должно соответствовать следующим критериям:

Средняя зарплата не менее 20 000 грн;

Отсутствие задолженности по налогам;

Один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.

Стоит заметить, что с 31 марта 2025 года старые сертификаты о критичности теряют силу – их надо обновить через профильное министерство.

Подать заявку на бронирование можно исключительно через портал "Дія". Перевести работника на спецучет должны в течение 72 часов после подачи.