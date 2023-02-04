Новые правила бронирования военнообязанных: определили критерии для работодателей

4 февраля 2023, 18:27
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Недавно правительство утвердило новый порядок бронирования военнообязанных. В нем определили критерии, которым должны соответствовать работодатели.

Предприятия могут забронировать до 50% военнообязанных работников. Бронированию подлежат руководители, заступники и рабочие.

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Каких работников можно забронировать

  • которым установлены мобилизационные задания (заказ);
  • производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кстати, Кабмин определил 7 критериев, определяющих критически важные предприятия и организации. В частности, предприятие должно за год уплатить совокупно налоги, сборы и платежи на сумму 1,5 миллиона евро.


Критерии определения критически важных предприятий / Инфографика Кабмина

Кто еще может претендовать на бронирование

Также на бронирование имеют право:

  • Госорганы. Предложение должно подать руководитель.
  • Международные организации, учреждения, гуманитарные проекты за деньги партнеров. По предложению от МИД, СКМУ);
  • Критически важные субъекты для обеспечения потребностей населения. Предлагают государственные органы по отраслевому принципу, ОВА по территориальному принципу. ️

В случае необходимости, количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

Автор: Ольга Музика