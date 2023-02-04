Новые правила бронирования военнообязанных: определили критерии для работодателей

Недавно правительство утвердило новый порядок бронирования военнообязанных. В нем определили критерии, которым должны соответствовать работодатели.

Предприятия могут забронировать до 50% военнообязанных работников. Бронированию подлежат руководители, заступники и рабочие.

Кстати говоря Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛПами и можно ли выезжать за границу

Каких работников можно забронировать

которым установлены мобилизационные задания (заказ);

производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кстати, Кабмин определил 7 критериев, определяющих критически важные предприятия и организации. В частности, предприятие должно за год уплатить совокупно налоги, сборы и платежи на сумму 1,5 миллиона евро.



Критерии определения критически важных предприятий / Инфографика Кабмина

Кто еще может претендовать на бронирование

Также на бронирование имеют право:

Госорганы. Предложение должно подать руководитель.

Международные организации, учреждения, гуманитарные проекты за деньги партнеров. По предложению от МИД, СКМУ);

Критически важные субъекты для обеспечения потребностей населения. Предлагают государственные органы по отраслевому принципу, ОВА по территориальному принципу. ️

В случае необходимости, количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.