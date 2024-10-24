Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира роты огневой поддержки 1 отдельного штурмового батальона имени Да Винчи Артем Орловский, добавив, что украинские военные испытывают дефицит средств РЭБ.

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Дроны-камикадзе летят один за другим

Военный рассказал, что враг особенно активно использует дроны по сравнению с другими видами вооружения. На Угледарском направлении это позволяет врагу иногда нарушать логистические пути Сил Обороны.

"На этом направлении враг использует FPV-дроны с различными частотами. И запускают их один за другим. Если один не долетел – следом следующий с другой частотой. И так, пока какой-то наконец не доберется до цели", – прокомментировал Артем Орловский.

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Заместитель командира вспомнил случай из собственного опыта, когда только ловкость воинов на броневике помогла спастись из-под массированного обстрела дронами.

На броне РЭБ был включен, но россияне нашли пробел в частоте и по ней запустили этот FPV-дрон. К счастью, все бойцы, в том числе и я, успешно выехали без потерь, броня нас спасла,

– отметил военный.

Кроме того, Артем Орловский отметил, что противостоять вражеским дронам трудно еще и из-за нехватки окопных систем РЭБ. Все потому, что россияне быстро уничтожают их артиллерией и минометами на открытой местности.