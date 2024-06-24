Российские командиры бросают своих подчиненных в "яму" за малейшие проступки, – ЦНС

Российское военное командование не слишком озабочено судьбами своих подчиненных. За малейшие проступки оккупантов сажают в "яму" и морят голодом.

Такие подходы к "формированию и воспитанию боевого духа" вооруженных сил россияне применяют в частности на временно оккупированной Донетчине.

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Как россияне наказывают своих подчиненных

По данным Центра национального сопротивления, в Донецкой "яме" сейчас находится более 120 российских военных, которые определенным образом не угодили своим командирам.

За малейшую провинность здесь сажают за решетку, не дают еды и воды, чтобы "вояка" в специальной атмосфере переосмыслил свое назначение,

– говорится в сообщении.

Те оккупанты, которые попадают в такое "исправительное учреждение” потенциально становятся штурмовиками и в ближайшее время выполняют задачи в составе так называемых "мясных отрядов".

И по продолжительности жизни завербованных российских военных. К примеру, желающие повоевать против Украины, которые попадают на фронт через подписание контракта с министерством нападения России в тюрьме, живут не более восьми месяцев,

– отмечают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС призвали всех жителей временно оккупированных территорий избегать риска быть мобилизованным в оккупационную армию, а если такое уже случилось – следовать инструкции.