Бросал тех, кто в беде: на Черниговщине мужчина обманул людей в беде на 60 тысяч гривен
Источник:Нацполиция
Киберполиция задержала мошенника, который наживался на людях во время беды. Молодой человек за деньги обещал вывезти людей из горячих точек, но оставил их на произвол судьбы.
Мужчина "кинул" людей в Чернигове
Киберполиции удалось выйти на след мошенника после заявления потерпевших, пытавшихся покинуть Чернигов. Они рассказали, что после предоплаты перевозчик скрылся.
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К счастью, семья из Чернигова, которую обманул мужчина, уже эвакуирована.
Злоумышленник успел обмануть более 20 человек
Задержанный мошенник рекламировал услуги перевозки людей из горячих точек в безопасные места. За перевозку по территории Украины он просил 300 – 500 гривен.
Выезд за границу стоил в пределах 1 500 – 5 000 гривен. Мужчина требовал предоплату, после чего бросал людей.
Злоумышленник успел обмануть более 20 человек со всей Украины на 60 тысяч гривен.
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