Во время временной оккупации нескольких городов Киевской области россияне пытались везде оставить разрушения. Они разгромили дороги и жилые дома, а также издевались над мирным населением просто для удовлетворения своих больных нужд.

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Воспоминания жителей села

Как рассказали жители Липовки Михаил и Елена, они остались без крова. Оккупанты обстреляли их дом, когда они находились внутри.

Все, что мы наживали годами, все кафиры уничтожили в один момент. Да еще и бросали гранаты нам в погреб,

– рассказали они.

После уничтожения дома Михаил отправил жену в Западную Украину, а сам помогал односельчанам всем, чем мог.

Теперь семья снова воссоединилась и готова восстанавливать разрушенное жилье, а также делится с соседями продовольствием из погреба, которое удалось спасти.

Рассказ жителей Липовки: видео

Наказание за зверства против украинцев

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