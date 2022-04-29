Під час тимчасової окупації декількох міст Київщини росіяни намагалися скрізь залишити руйнації. Вони розгромили дороги та житлові будинки, а також знущалися з мирного населення просто задля задоволення своїх хворих потреб.

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Спогади мешканців Липівки

Як розповіли жителі Липівки Михайло та Олена, вони залишилися без даху над головою. Окупанти обстріляли їхній будинок, коли вони перебували всередині.

Все, що ми наживали роками, все окупанти знищили в один момент. Та ще й кидали гранати нам у погріб,

– розповіли вони.

Після знищення будинку Михайло відправив дружину на Західну Україну, а сам допомагав односельчанам усім, чим міг.

Тепер сім'я знову воз'єдналася і готова відбудовувати зруйноване помешкання, а також ділиться з сусідами продовольством з погреба, яке вдалося врятувати.

Розповідь мешканців Липівки: відео

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