Під час тимчасової окупації декількох міст Київщини росіяни намагалися скрізь залишити руйнації. Вони розгромили дороги та житлові будинки, а також знущалися з мирного населення просто задля задоволення своїх хворих потреб.
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Спогади мешканців Липівки
Як розповіли жителі Липівки Михайло та Олена, вони залишилися без даху над головою. Окупанти обстріляли їхній будинок, коли вони перебували всередині.
Все, що ми наживали роками, все окупанти знищили в один момент. Та ще й кидали гранати нам у погріб,
– розповіли вони.
Після знищення будинку Михайло відправив дружину на Західну Україну, а сам допомагав односельчанам усім, чим міг.
Тепер сім'я знову воз'єдналася і готова відбудовувати зруйноване помешкання, а також ділиться з сусідами продовольством з погреба, яке вдалося врятувати.
Розповідь мешканців Липівки: відео
Покарання за звірства проти українців
- Під час окупації українських міст на Київщині росіяни ґвалтували жінок, розстрілювали мирних мешканців та знущалися з цивільних.
- Очевидці, яким вдалося вижити повідомляють, що окупанти мали списки, за якими знищували мирних людей.
- Увесь цивілізований світ шокований злочинами росіян, а парламент Канади вже визнав ці факти геноцидом українців.
- До розслідування про звірства росіян на Київщині долучився Міжнародний кримінальний суд.
- Україна вже оголосила підозру для 10 окупантів, які знущалися з українців. Відомі їхні імена та зафіксовані усі їхні злочинні діяння.
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