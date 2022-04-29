За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кадрові російські окупанти, які перебувають у складі деяких підрозділів загарбницької армії на Донеччині, скаржаться на те, що отримали значно менше коштів, аніж їм обіцяли. Командування пояснює це тим, що військові за документами "перебували в Росії" впродовж 10 днів.

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Насправді ж ніякого відведення угруповань на територію країни-агресорки не було. Через це росіяни недоотримали 33% від бойових доплат.

Вижили лише одиниці, але й на них грошей не вистачило

Як стверджують в українських спецслужбах, перед відправкою в Україну росіянам казали, що за 1 день перебування на війні їм доплачуватимуть по 8 тисяч рублів. Згодом цю суму обіцяли збільшити до 15 тисяч на день.

Звісно, окупанти розраховували на отримання подібних сум у випадку, якщо їм вдасться вижити. Обіцяли їм також і виведення з зони активних бойових дій для відпочинку зі збереженням доплат. Втім, ніякої ротації не відбулося, а кожного дня підрозділи відправляли у бій у все меншому й меншому через втрати складі.

Одна з батальйонно-тактичних груп, в якій з 600 осіб залишилося лише 40, перебуває на Донеччині з 24 лютого. При цьому на зарплатні картки "Газпромбанку", який досі не попав під санкції, окупантам надійшло лише дві третини доплат за бойові, що й викликало в особливого складу неабияке обурення.

Росіяни підозрюють, що доплати забрало собі вище командування. Офіцери ж пояснюють, що так сталося через те, що за документами їх підрозділ "перебував у Росії на відпочинку 10 діб", як це мало бути згідно з нормами. Крім того, деякі вважають, що у міністерства оборони просто не вистачає коштів для виплат як зарплат, так і компенсацій пораненим чи загиблим, оскільки війна виявилася занадто довгою та дорогою для країни-агресорки. Окупанти не розуміють, чому їх відверто "прокидали" з грошима, хоча загальний бюджет доплат суттєво скоротився через те, що у живих їх залишилося дуже мало.

Вбивають тварин та шукають картоплю по селах

Путінські ординці скаржаться на те, що їм набридли постійні бої та життя у напрузі. Деякі орки почали вживати багато горілки, оскільки не витримують морального тиску. Іноді у місцях дислокації стаються бійки чи стрілянини, адже нетверезим окупантам здається, що на них вийшли бійці "Азову" чи ССО.

Крім того, попри безпосередню близькість до Росії, нелюди жаліються на тотальні перебої з постачанням їжі. Мовляв, у розтрощених від війни населених пунктах продукти закінчуються ще до захоплення них військовими. Залишки ж швидко мародерять самі загарбники. Купувати щось у магазинах на непідконтрольних Києву територіях окупанти не мають можливості, оскільки постійно перебувають або у боях, або у пунктах постійної дислокації.

Через це зголоднілі загарбники вимушені полювати на собак та котів, шукати картоплю у покинутих домівках українців. Однак знайденого катастрофічно не вистачає навіть на 40 осіб. Домогтися від командування, аби нагорі хоч хтось налагодив постачання чогось їстівного, окупанти категорично не можуть. Їм постійно відповідають, що пріоритетним напрямком наразі є доставка до фронту снарядів та палива. Підрозділи при цьому відпустили на самозабезпечення, тобто фактично надали їм повний дозвіл мародерити.