Бросок неудачен: бойцы 30-й бригады показали, как "феерически" оккупанты пытались избежать смерти

Российские оккупанты прославляли своего бойца, который едва ли не единственный раз отверг гранату и, к сожалению, выжил. Военные ВСУ показали видео, как на самом деле российские бойцы гибнут обычно.

На кадрах заметно, как наши военные мощно атаковали логово российских кафиров. Соответствующие кадры 24 канала предоставила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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Как ВСУ успешно ударили по врагу

Оператор дрона 30-й бригады нашел вражеский опорный пункт и успешно ударил по нему.

На опубликованном видео заметно, как, увидев гранаты, россияне как крысы начали выбегать из своего укрытия.

Кроме того, на кадрах зафиксировали момент, как российский захватчик, пришедший в Украину уничтожать и убивать, тщетно хотел отбросить от себя гранату. Он точно как обезьяна с гранатой пожаловался, пытаясь спастись.

И в конце концов смешался с нашей землей. Теперь оккупанта ждет разве что черный пакет.

Как ВСУ успешно атаковали врага: смотрите видео 18+

(Осторожно! Ненормативная лексика)

Огромные потери россиян

По состоянию на 30 ноября враг потерял на войне в Украине уже 88 тысяч 880 единиц личного состава . Только за минувшие сутки у кафиров стало меньше на 500 военных.

Кроме того, успешно "минусуются" и коллаборанты. Так, во временно оккупированном Токмаке ликвидировали предателя , который был так называемым "руководителем милиции". По данным СМИ, это следствие успешной атаки ВСУ.

Также 29 ноября Владимир Зеленский анонсировал украинцам, что в 2022 году Россия потеряет на войне в Украине 100 тысяч солдат убитыми .

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