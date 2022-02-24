В Броварах 6 погибших и 12 раненых, – городской голова

Российские оккупанты 24 февраля атаковали город Бровары под Киевом. Городской голова сообщил, что зафиксированы 2 атаки ракетами, есть погибшие и пострадавшие.

В результате ракетных ударов погибли 6 человек. Еще 12 граждан получили ранения. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Ранее Россия совершила авиаудар по военному городку под Броварами: есть погибший и потерпевшие

Началось все с 5 утра, были обстреляны две воинские части, находящиеся в Броварах. Сейчас по моей информации, 6 погибли, 12 ранены,

– сообщил мэр.

Раненых доставили в больницы. Об их состоянии пока не сообщали.

Что известно о ситуации в Броварах:

Российские войска совершили воздушную атаку на военный объект в Броварах.

Оккупанты нанесли авиаудара крылатыми ракетами, предварительно – "Калибр".

Выезд из столицы открыт, но въезд на территорию Киева закрывают.

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