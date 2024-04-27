Двое мужчин в тяжелом состоянии: известно о состоянии пострадавших в ДТП в Броварах

В пятницу, 26 апреля, председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко въехал на автомобиле у пешеходов. В Киевской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Броварах по состоянию на утро 27 апреля.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием Владимира Майбоженко произошла вечером 26 апреля. Вскоре стало известно, что чиновник находился за рулем автомобиля, будучи пьяным.

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Каково состояние пострадавших в результате ДТП

Известно, что в результате аварии, которую совершил Майбоженко, пострадали 4 человека.

Утром 27 апреля в Киевской ОВА сообщили, что медицинские работники продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием главы Броварской РГА.

По их данным, 4 человека находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Известно, что 2 мужчины в тяжелом состоянии. У обоих– множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.

Также в результате аварии пострадала женщина с ребенком. Так, по данным Киевской ОВА, девочка 2,5 лет и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травмы грудной клетки.

Подробности ДТП: основное